وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف السرفيس بالمريوطية

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مواقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمريوطية، لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب الجديدة التى أعلن عنها ومدى التزام السائقين بها.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب فى مكان ظاهر، بالموقف مع تشديد الرقابة، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على المخالفين، مؤكدا ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس يتضمن خط السير والأجرة المحددة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المتميز للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورجال المرور، لمتابعة انتظام والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.

ووجه محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من وضع استيكرات تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضعها فى مكان ظاهر على الزجاج الأمامى والخلفى للسيارة، مع نشر اللوحات التى توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط فى مكان واضح فى كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء ومرور الجيزة وغرفة العمليات بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، خلال تفقدهما مواقف السيارات، على لقاء عدد من المواطنين والسائقين واستفسر منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة مشروع تأهيل وتغطية ترعه المريوطية وتطوير وتوسعه مسار الطريق وانشاء مجمع مواقف سرفيس فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل أعلى القطاع الذى تم تغطية من الترعه فى إطار خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وتطوير الطرق المؤدية للمناطق السياحية والآثرية.

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، خلال الجولة أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، وائل سعدة المشرف على غرفة العمليات إدارة الأزمات بالوزارة، وشاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية.