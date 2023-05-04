السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية بالعاصمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجهات الاستراتيجية للدولة.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومى فى ظل الظروف بالمنطقة.