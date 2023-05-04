شكرى يجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه للإعداد لاجتماع سوريا والسودان

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، على مدار يومى 3 و4 مايو الجارى اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان "على الصادق" ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، ووزير خارجية العراق "فؤاد محمد حسين" ووزير خارجية الجزائر "أحمد عطاف" ووزير خارجية الأردن "أيمن الصفدى"، ووزير خارجية جيبوتى "محمود على يوسف" ووزير خارجية كينيا "ألفريد موتوا".





وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، أن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت فى إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا، والمقرر عقده يوم 7 مايو الجارى. وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء فى إطار التشاور والتنسيق اتصالا بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان. كما تناول الاتصال أيضا تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والإفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان.

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