السيسى لأحد العمال فى العاصمة الإدارية: هعملك اللى أنت عايزه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مازح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد العمال أثناء تفقده عدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، بعدما ما طلب العامل من رئيس الجمهورية، أنَّ يستمع له فى بعض الأمور التى يحتاجها، قائلًا : "ياولا اتكلم فيه إيه.. هعملك اللى أنت عايزه".





وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجهات الاستراتيجية للدولة. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومى فى ظل الظروف بالمنطقة.

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