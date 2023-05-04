التعليم تعلن جداول امتحانات أبناؤنا بالخارج والدخول عبر المنصة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، لطلاب "أبناؤنا فى الخارج" وطبقا لجدول الامتحانات الرسمى المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالى: https://exam.abroad.moe.gov.eg/





وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن من بين التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2022 / 2023، التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمى لمنصة "أبناؤنا فى الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الثانى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 مساء بتوقيت الدولة الذى يؤدى بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية "PDF" لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتبارا من الساعة 12 مساء ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميا.