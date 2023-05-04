وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن من بين التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2022 / 2023، التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمى لمنصة "أبناؤنا فى الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الثانى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 مساء بتوقيت الدولة الذى يؤدى بها الطلاب الامتحانات.
كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية "PDF" لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتبارا من الساعة 12 مساء ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تعلن جداول امتحانات أبناؤنا بالخارج والدخول عبر المنصة الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.