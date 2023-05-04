مجلس البطاركة الكاثوليك يصلَّى من أجل السودان (صور)

جدة - نرمين السيد - وبدأت الاجتماعات بكلمة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق والتى رفع من خلالها الصلاة إلى المسيح القائم من بين الأموات من أجل شعب الكنيسة ومسؤوليها مهنّئًا أبناءها بزمن الفصح المجيد.

ودعا غبطته أبناء الكنيسة فى مصر إلى الصلاة من أجل أخوتنا فى السودان والذين يعانون ويلات الحروب والانقسام، وهنّأ غبطته الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

واختتم كلمته بتقديم التهنئة للكنيسة بالمطرانين الجديدين: الأنبا بولا مطرانًا لإيبارشيّة الإسماعيليّة والأنبا مرقس مطرانًا لإيبارشيّة قسقام- القوصيّة.

وافق المجلس على التجديد لكل من: الأبّ أندراوس فهمى مديرًا لكليّة العلوم "الدينيّة - السكاكينى" والأخت مارى جوزيفا كرومل مديرًا لمعهد التربية الدينيّة.

وجدّد المجلس ثقته فى شخصيهما مثمّنًا جهودهما متمنيًّا لهما مع الفريق المعاون رسالة أكثر ازدهارًا وخدمة أكبر فى مسيرة التنشئة لأبناء الكنيسة.

انتخب المجلس حضرة الأبّ ميلاد جوده الفرنسيسكانى أمينًا عامًّا لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر خلفًا للأبّ يوسف عبدالنور اليسوعيّ الذى سيسافر لمواصلة دراسته العُليا فى روما، كما انتخب المجلس الأبّ جوزيف نبيل اليسوعى أمينًا معاونًا.

استضاف المجلس اختصاصيين فى مسألة الإعلام وإعلان بشارة الإنجيل مؤكِّدُا مع الحبر الأعظم على أهميّة دور الإعلام المسيحيّ فى إعلان الحقيقة والدفاع عنها مع التشديد على أهميّة تبنّى كفاءات إعلاميّة للعمل من أجل إعلان الحقيقة.

استمع المجلس للتقرير السنوى للأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة والذى عرضه مجلس إدارتها المُنتخَب برئاسة الأب رومانى أمين.

وشدّد المجلس على أهميّة التكوين ضمن المسيرة التربويّة والإدارية داخل المدارس الكاثوليكيّة والتواصل مع مسؤولى المدارس فى الإيبارشيّات المختلفة لوضع رؤية موحّدة للأمانة.

فيما يتعلّق بمرشديّة السجون فى مصر، وافق المجلس على تعيين الأبّ بولس نصيف- بعد انتخابه من قِبل أعضاء المرشديّة- منسّقًا عامًّا، يُذكر أنّها المرّة الأولى التى يتمّ فيها انتخابات لوضع هيكليّة تنظيميّة للمرشديّة.

اختار المجلس صاحب النيافة الأنبا توماس عدلى ممثّلاً عنه لدى الرابطة الكتابيّة فى مصر، وفى هذا السياق، وجّه المجلس جزيل الشُكر إلى الأب كميل وليم على ما بذله فى تدبير عمل الرابطة خلال الفترة السابقة.

واطّلَّع المجلس على سير الحياة الرهبانيّة النسائيّة فى التقرير الذى قدّمته رئيسة اتّحاد الرهبانيات النسائيّة فى مصر والدور الفاعل الذى تقوم به على جميع المستويات الروحيّة والرعويّة والتربويّة.

وتناول التقرير التحدّيات التى تعيشها هذه الجماعات على مستوى الرسالة والحياة الجماعيّة، وقد صلّى أعضاء المجلس من أجل أن يرسل الربّ دعوات صالحة إلى كرمه.

يعمل المجلس على التنسيق ما بين اللجنة الأسقفيّة للاجئين التى يرأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتى وبين الإيبارشيات المختلفة من أجل تقديم المساعدات اللازمة إلى أبناءنا القادمين من السودان.

تطلب الكنيسة الكاثوليكية فى مصر وتصلّى إلى الله الضابط الكل، أن يبارك لقاء قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس الثانى، يوم 10 مايو 2023 فى روما، حيث إنَّه فى هذا اللقاء يتم الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على اللقاء الأوّل الذى عُقد فى روما يوم 10 مايو عام 1973 بين قداسة البابا بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث، وكذلك بذكرى مرور 10 أعوام على زيارة قداسة البابا تواضروس الأولى إلى روما فى عام 2013.

لذا ترفع الكنيسة الكاثوليكية فى مصر الصلوات، شاكرة محبة الله الكبيرة والتى تفيض فى قلوب أبنائه وتقودهم إلى أن يكونوا شهودًا حقيقيين للوحدة والمحبّة حتّى يرى العالم حضور يسوع ابن الله فى وسطنا. تصلى الكنيسة أيضًا أن يُبارك الله كل خطوات التقارب بين الكنائس فى مصر.