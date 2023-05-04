الصحة: مصرع وإصابة 46 في حادث طريق "الخارجة - أسيوط"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:24 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابى الحادث التصادم، الذى وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق "الخارجة - أسيوط".

وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 أخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعى، والإيمان بأسيوط.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد فى مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

ووقع مساء أمس حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، مع شاحنة نقل ثقيل على طريق الخارجة - أسيوط، بمحافظة الوادى الجديد، بالقرب من بوابة المحافظة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ووصل عدد الضحايا إلى 14 متوف، و27 مصابا، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس شركة الوجه القبلى للنقل موعد الساعة السابعة القادم من الداخلة، ومتجه إلى القاهرة مع شاحنة نقل ثقيل، مما أدى لوقوع وفيات ومصابين جارى حصرهم، وتم الدفع بعربات الإسعاف ووحدات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.