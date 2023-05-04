قبل مباراة السوبر.. الأهلي يسمح بحضور وسائل الإعلام 15 دقيقة من مرانه الأخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:24 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الأمارات مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر المصرى.

ويبدأ المران فى الساعة السابعة والربع مساء اليوم الخميس (بتوقيت القاهرة) على ملعب محمد بن زايد الذى تقام عليه المباراة.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من فقرات المران وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصرى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرات المران الجماعى، الذى أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين فى ثلاث فرق، خلال التقسيمة التى شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى، والمحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى.