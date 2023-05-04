وزير النقل يتفقد اصطفافا لأتوبيسات نقل الركاب بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:23 صباحاً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس /عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات بمختلف أنواعها تفقد امس الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة إصطفافا لعدد من اتوبيسات نقل الركاب من الاسطول الحالي للشركات التابعة لوزارة النقل وهي (شركة الاتحاد العربي للنقل البري "السوبر جيت") و شركات القابضة للنقل البري والبحري الثلاثة (شرق الدلتا – غرب الدلتا – الصعيد "ايجي باص") بالاضافة الى تفقد عدد من الاتوبيسات الجديدة المصنعة محليا والتي تم شراؤها مؤخراً لصالح شركة السوبر جيت والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% مثل اتوبيسات (مان قسطور 39 راكب VIP، و(مان قسطور 49 راكب )، بالاضافة الى تفقد نماذج لاتوبيسات مرسيدس MCV ٤٩ راكب والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% والمخطط انضمامها للسوبرجيت

أكد وزير النقل خلال تفقده للاتوبيسات المصطفة بان الوزارة تنفذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الاتوبيسات في مصر وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية وذلك لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار لافتاً الى ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مشيرا الى اقتصار المكون الخارجي في هذه الاتوبيسات على نسبة من 15% الى 20% مع تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة

مشيراً الى ان هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج كافة انواع الاتوبيسات

كما اكد وزير النقل على رؤساء الشركات التابعة لوزارة النقل والعاملة في مجال نقل الركاب على أهمية استعادة ثقة الراكب في أتوبيسات النقل العام التابعة للحكومه عن طريق التدعيم الدائم بأحدث انواع الاتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء يجب ان يكون بالتوازي مع تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة ، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبرجيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة

بالاضافة إلى رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الاتوبيسات واعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للاتوبيسات بما يساهم في ان تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.