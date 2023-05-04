الصحة: 17 وفاة و29 مصابا في حادث مروري وقع على طريق «الخارجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:23 صباحاً - وزير الصحة يتابع تقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الخارجة

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث طريق الخارجة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي الحادث التصادم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط».

وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 أخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.