عرض أفلام أرشيفية عن زيارة الملكة إليزابيث وولى عهد بلجيكا بمحطة مصر

جدة - نرمين السيد - تعرض سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة النقل، أفلاما أرشيفية عن زيارة الملكة إليزابيث عام 1930 وزيارة ولى عهد بلجيكا، الأمير ليو بولد الثالث والأميرة أستريد عام إلى مصر عام 1932، فى محطة مصر وذلك بداية من 7 إلى 9 مايو 2023.





وتسعى بلجيكا؛ لإظهار الصداقة التى تربطها بمصر منذ سنوات عديدة والتى تزال مستمرة حتى الآن. ويشهد عام 2023 العديد من الاحتفالات، أهمها الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والذكرى المئوية لزيارة جلالة ملكة بلجيكا إلى مصر ونشأة علم المصريات فى بلجيكا. وبهذه المناسبة، قامت سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنظيم معرض فى قصر البارون إمبان حول الزيارات الملكية البلجيكية إلى مصر، وقد تم افتتاح المعرض من قبل جلالة الملكة ماتيلدا، ملكة بلجيكا ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى يوم 14 مارس 2023.

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