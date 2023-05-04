وظائف موسمية.. تفعيل اتفاقية تشغيل عمال مصريين فى قطاع الزراعة باليونان

جدة - نرمين السيد - شهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة، اجتماعا للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتى مصر واليونان وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة.





وقالت "الوزارة"، فى بيان صحفى، إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين، على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات واستقبال المرشحين وإتمام عملية الاختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين، ومتابعة استلام أعمالهم.

وجاء فى البيان أن العدد المطلوب فى المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للاتفاقية مع التأكيد على أن تتضمن قوائم المرشحين من الجانب المصرى أعداداً أكبر من ذلك لتوسيع قاعدة الاختيار وإتاحة مزيد من الخيارات لأصحاب الأعمال اليونانيين، للاختيار من القوائم المُقدمة من الجانب المصرى مع الإشارة الى أن احتياج القطاع الزراعى بدولة اليونان من العمالة الزراعية الموسمية قد يفوق هذا العدد سنويا وأن الجانب اليونانى يَطمح فى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتلبية حاجة القطاع الزراعى اليونانى من العمالة الموسمية استكمالا لإطار التعاون الإستراتيجى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأوضح الجانب اليونانى أن دولة اليونان تحترم حقوق العمالة المهاجرة وفقا لمعايير العمل الدولية ولقانون الاتحاد الأوروبى رقم 36 لسنة 2014 والذى يضمن حقوق العمالة الموسمية، كما أعلن الجانب المصرى أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التواصل والتقديم للعمل طبقاً لتلك الاتفاقية فور الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها بحسب "الاتفاق".