رئيس «الدستورية العليا» يلتقى نظيرته الكينية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار بولس فهمى إسكندر، مع مارثا كومى كبيرة القضاة ورئيسة المحكمة العليا بكينيا، دعم العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها المجال القضائى الدستورى.





جاء ذلك خلال لقائهما بمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة السفيرة الكينية بالقاهرة. وقال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، فى بيان، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر فى المبادئ الدستورية فى كلا المحكمتين المصرية والكينية. وأضاف أن اللقاء يأتى فى ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها المجال القضائى الدستورى، بحضور نواب رئيس المحكمة ورؤساء هيئة المفوضين بها. وتابع أنه فى ختام اللقاء شكرت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومى، المستشار رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال، وطلبت دوام التواصل بين المحكمتين؛ وجرى الاتفاق على إطار التواصل القضائى فيما بينهما.

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