تفاصيل زيارة مساعد وزير الخارجية الهندى إلى مصر

جدة - نرمين السيد - زار مساعد وزير الخارجية الهندى، الدكتور أوصاف سعيد، القاهرة، وعقد اجتماعا ثنائيا مع السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين.





وعقدت خلال الزيارة، الجولة الثانية عشرة من مشاورات وزارة الخارجية الهندية المصرية (FOC) فى 03 مايو 2023 فى القاهرة.

وشارك فى رئاسة المشاورات الدكتور أوصاف سعيد، (CPV & OIA) والسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وزارة الخارجية.

وجرت الجولة الأخيرة من FOC فى ديسمبر 2015 فى نيودلهى.

وأجرى السفير خالد المنزلاوى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مناقشات موضوعية حول تعزيز التعاون بين الهند ودول العالم العربى، كما تفاعل سكرتير (CPV & OIA) مع أعضاء المجتمع الهندى فى حدث نظمته البعثة.

وخلال المشاورات، أجرى الجانبان مراجعة شاملة للمجموعة الكاملة من العلاقات الثنائية، التى تغطى السياسة، والتجارة، والاستثمارات، وشراكة التنمية، وبناء القدرات، والثقافة، والروابط بين الناس.

كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين الهند ومصر وتعزيز التعاون فى المنتديات متعددة الأطراف. تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك تغير المناخ، وسلاسل التوريد المرنة ومشاركة الجنوب العالمى فى ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين.

واتفق الجانبان على عقد الجولة التالية من المشاورات فى موعد مناسب للطرفين فى نيودلهى.