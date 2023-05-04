الرئيس السيسى يجتمع مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.



جدة - نرمين السيد - يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية. جاء ذلك فى بيان عاجل للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمى.

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