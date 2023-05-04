وزير الخارجية: خطر الإرهاب لا يزال حاضرا ويتعين مواصلة جهود التصدى له

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، فى فعاليات الدورة 21 لإجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور شارلز فرايز نائب السكرتير العام لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى، والسفير اسماعيل شقورى مدير إدارة القضايا الشاملة بوزارة الخارجية المغربية ممثلاً عن دولة الرئاسة المنتهية ولايتها للمنتدى، فضلاً عن ممثلى الدول الأعضاء فى المنتدى.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شهد خلال الاجتماع تسلم مصر رسمياً للرئاسة المشتركة للمنتدى خلفاً للمملكة المغربية الشقيقة ولمدة عامين، حيث تتولى مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبى.

وقد ألقى وزير الخارجية كلمة أشار فيها إلى أن تولى مصر للرئاسة المشتركة للمنتدى يأتى فى توقيت يواجه فيه المجتمع الدولى تحديات ضخمة تفاقم من مسببات الإرهاب، وهو ما يتطلب تعزيز أطر التعاون الدولى لمكافحة هذه الظاهرة، منوهاً إلى أنه على الرغم مما تحقق من نجاحات دولية فى مجال مكافحة الإرهاب وهزيمة تنظيم داعش فى سوريا والعراق، فإن خطر هذه الظاهرة لا يزال حاضراً ويتعين مواصلة جهود التصدى له.

وأبرز وزير الخارجية نجاح مصر فى التغلب على التهديدات الإرهابية التى واجهتها على مدار العقد الماضى بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وتبنى الدولة المصرية لمقاربة شاملة تتضمن المواجهة الأمنية للإرهاب وتمتد للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، بما فى ذلك الجانب الفكرى لدحض الخطاب المتطرف والمتشدد المؤدى إلى الإرهاب.

واستعرض الوزير شكرى كذلك الأولويات التى ستتبناها الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب فى القارة الإفريقية من خلال معالجة جذور الإرهاب وبناء القدرات الوطنية، بجانب تعزيز فعالية المنتدى كمحفل يعنى بتطوير الأطر المفاهيمية الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دعم مشاركة المرأة فى مختلف أنشطة المنتدى ومبادراته، وإيلاء المزيد من الاهتمام لدور المرأة فى تناول موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف ومن بينها قضية العدالة الجنائية.

وكشف السفير أبو زيد، أن فعاليات اجتماع اليوم للجنة التنسيقية تشمل عدداً من الجلسات المغلقة للدول الأعضاء التى تتناول العديد من الموضوعات ذات الأهمية فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى رأسها التحديات التى تواجه جهود مكافحة الإرهاب فى القارة الإفريقية، فضلاً عن استعراض أهداف وخطة عمل الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى، ونشاط مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عنه وخططها خلال الفترة المقبلة.

كما تم تنظيم حدث جانبى على هامش فعاليات الاجتماع بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات حفظ وبناء السلام CCCPA والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون، حول تعزيز الاستجابة المتكاملة للتهديدات الإرهابية من منظور إفريقى.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً على أهمية المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب لدوره فى إقرار وثائق استرشادية تقوم الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب بالبناء عليها لتطوير الأسس المفاهيمية الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن مصر طالما كانت عضواً نشطاً فى إطار المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، حيث سبق وأن ترأست مجموعة عمل بناء القدرات فى منطقة شرق إفريقيا فى الفترة من 2017 إلى 2022 بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى، كما سبق أن ترأست مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون بالاشتراك مع الولايات المتحدة ما بين عامى 2011 و2017.