بدء اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بمشاركة مصر

جدة - نرمين السيد - ويتواكب الاجتماع مع تسلم مصر رسميا الرئاسة المشتركة للمنتدى من دولة المغرب؛ فيما تسلم الاتحاد الأوروبى فى شهر سبتمبر الماضى الرئاسة المشتركة من كندا. وتأسس المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى عام 2011 من قبل 30 عضوا ليكون منصة غير رسمية وغير سياسية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، هدفها تعزيز الجهود الدولية فى النهج الاستراتيجيى طويل الأجل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

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