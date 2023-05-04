العربية للتصنيع: التوقيع على ملحق عقود البنية الأساسية لـ«النظافة»

جدة - نرمين السيد - وبحث اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية.

وتم استعراض أوجه التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، ومتابعة للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع وفق بيان للهيئة العربية للتصنيع اليوم.

وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى, التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذرى لمشكلة القمامة وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع درست بالتعاون مع الوزارات المعنية ملف إدارة المخلفات باعتباره قضية أمن قومى، مؤكدا أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف أنه تم الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزى، بالإضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية.

وأكد أن تصميم المنظومة، تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضارى.

وقال إن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلى للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة فى هذا المجال.

وأضاف أننا شركاء فى فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية فى التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع على التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وتذليل كافة المعوقات، والعمل على تقييم هذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.

كما أشادت وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص على تحقيق انجاز كبير فى ملف المخلفات الصلبة البلدية، وكذلك بالدور الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى المحافظات.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد فى تنفيذ المنظومة، مضيفة أنه كلما تم التحكم والاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة على مستوى البنية التحتية داخل المحافظات والانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل، كلما تمكنا من تحقيق الجدول الزمنى المحدد.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتى ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، لإستكمال تشغيل البنية التحتية.

وأكدت على ضرورة الإستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة, والتى تم تخصيص أراضى لها بالفعل والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.

ومن جانبه أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها فى إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع استمرار تقديم خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق الجيد بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع فى إطار فريق عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة فى جميع المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن بوجود تحسن فى منظومة النظافة بشكل حضارى.

وأكد هشام آمنة على قيام الوزارة بمتابعة جهود المحافظات لرفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية، مشيرا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتى تم استلامها والانتهاء منها.

كما أشار إلى أن الوزارة تعطى الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التى بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات فى إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة؛ لتنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المنظومة، والتى تتضمن عددا من المدافن الصحية الآمنة ورفع تراكمات المخلفات فى عدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف "نحن جميعاً هدفنا واحد وهو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وسنعمل على إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ".