رسميا.. مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية، اليوم الخميس، خلال احتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى دورته الحادية والعشرين والذى يعقد لأول مرة بالقاهرة.

ورحب شكرى، فى بداية كلمته بالمشاركين فى اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى، مشيدا بالجهود المتميزة التى قامت بها المغرب خلال رئاستها لمدة 7 سنوات للمنتدى.

وقال إن مصر تتولى الرئاسة المشتركة للمنتدى فى توقيت يواجه فيه المجتمع الدولى تحديات ضخمة من صراعات سياسية أدت إلى أزمات اقتصادية طاحنة أثرت بالأخص على الدول النامية إلى أزمة مناخ وصراع على الموارد الطبيعية مما يحتم علينا تعزيز التعاون الدولى لمكافحة تلك الظاهرة.

وأضاف أنه برغم جهود المجتمع الدولى، وما تحقق من هزيمة تنظيم داعش فى سوريا والعراق فإن خطر الإرهاب لم يشهد تراجعا فى منطقتنا حيث تصاعدت حدة وخطورة الجرائم التى ترتبكها التنظيمات الإرهابية؛ فضلا عن استمرار ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين ما زالوا يهددون آمن واستقرار الدول.