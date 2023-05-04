مستشار شيخ الأزهر: العمل لخدمة المجتمع ورفعة مكانته من أعظم الأجر

وأشارت نهلة الصعيدى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إلى أهمية العمل خاصة فى وقت الأزمات، حتى يرتفع الإنتاج ويتحسن المستوى الاقتصادى للمجتمع بأكمله، موضحة أن العمل وسيلة تنظم المجتمع من خلال تنظيم حياة كل فرد فيه وأمر الله تعالى به حتى تستقيم الحياة.
ولفتت إلى أهمية العمل فى الإسلام لأنه به تنهض المجتمعات وترتقى، موضحة أن الله- تعالى- خلق الإنسان واستعمره فى الأرض ليسعى ويجتهد فى طلب الرزق ويؤدى رسالته فى الحياة، حيث قال تعالى "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".
وذكرت أن العمل من الأولويات التى اهتم بها الإسلام واعتبرها شرفا للمسلم، فرسم له منهجا متكاملا يقوم على مراعاة التوازن بين حقوق الجميع على حد سواء، وأنه بالعمل ترتقى الأمم والمجتمعات وتزدهر الأوطان.
وأوردت أن الله- عز وجل- جعل الأرض مستقرا للإنسان، وسخر جميع المخلوقات له ونوع له أبواب الرزق، وأمره بالسعى والعمل النافع، الذى يرفع من قدره، مشيرة إلى أن المرأة أيضا تؤجر على عملها خارج بيتها أو داخله وعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه.
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