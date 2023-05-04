مصر تعرب عن خالص تعازيها لرواندا فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية لرواندا الشقيقة فى ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التى سببتها الأمطار الغزيرة، وخلفت مئات الضحايا والمصابين.





ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب رواندا الشقيقة فى هذا الحادث الأليم.

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