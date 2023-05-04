أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 4 مايو 2023.

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم مصر للمرة الأولى اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى دورته الـ21، حيث ستتسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى من دولة المغرب.

القاهرة

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثانى للمترو، ولمدة يومين؛ وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبرى أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، ملتقى "خنوم الدولى للنحت والخزف"، الذى يضم نحو 45 عملا فنيا لنخبة من النحاتين والخزافين من 9 دول عربية وأجنبية هى مصر، تونس، السعودية، الأردن، الكويت، النمسا، الهند، الأرجنتين، والولايات المتحدة.

براغ

يزور رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، التشيك لعقد محادثات ثنائية مع نظيره التشيكى بيتر فيالا إلى جانب عدد من المسؤولين.

الكويت

يتوجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له إلى المملكة المتحدة للمشاركة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.