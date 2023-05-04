رئيس وزراء سريلانكا يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية بين بلاده ومصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السريلانكى للسفير ماجد مصلح، سفير جمهورية مصر العربية لدى سريلانكا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء السريلانكى سلط الضوء على دور مصر وبلاده فى إقامة حركة عدم الانحياز، الأمر الذى كان له أثره الجم على صعيد العلاقات الدولية بصفة عامة، ومصالح واستقلالية الدول النامية على وجه الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات العربية السريلانكية، حيث رحب رئيس الوزراء السريلانكى بمبادرة مجلس السفراء العرب لتعزيز العلاقات العربية السريلانكية من خلال تشكيل مجموعة صداقة برلمانية "عربية/سريلانكية" ومجلس أعمال مشترك.

وأثنى رئيس الوزراء السريلانكى، فى هذا الإطار، على روابط الصداقة والتعاون الممتدة بين بلاده والدول العربية، لافتاً إلى المواقف العربية الداعمة لسريلانكا فى أزمتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.