طقس الخميس.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل فى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد.

وأشارت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 21

بنهـا 34 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 18

بورسعيد 29 19

الإسماعيلية 33 21

السويس 34 22

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 29 20

نخل 29 13

كاترين 27 12

الطور 30 20

طابا 32 22

شرم الشيخ 35 23

الاسكندرية 31 18

العلمين الجديدة 28 18

مطروح 28 18

السلوم 27 18

سيوة 35 21

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 34 23

مرسى علم 31 21

الشلاتين 32 20

حلايب 30 20

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 29 20

الفيوم 34 21

بنى سويف 34 21

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 20

الأقصر 37 21

أسوان 38 22

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 37 22