حكم نقل الموتى من مقبرة إلى أخرى بعد الدفن

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى: "لا مانع شرعًا من نقل المقابر القديمة المتناثرة بالبلد وتجميعها في جبانة واحدة لغرض عمران البلد والصحة، كما أنه لا مانع من نقل الموتى في هذه المقابر إلى هذه الجبانة التي تجمع موتى أهل البلدة كلهم، بشرط احترام جثثهم في نقلهم؛ فلا يُنقَلون على وجه يكون فيه تحقير لهم".

وأضافت: "وبشرط عدم انتهاك حرمتهم، ويجب استخدام كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تحفظ أجسادهم وتسترها، مع مراعاة اللطف في حملهم، كما سبق بيانُه".

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وتابعت الإفتاء: "لا مانع أيضًا من عمل صندرة أو أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يوضع على القبو التراب ويدفن فيه الميت الجديد، مع مراعاة الفصل بين الموتى، وبين الرجال والنساء، ولا يجوز جمع عظام أكثر من ميت معًا".

واختتمت الإفتاء: "ما دام أن الموتى قد صُلِّيَت عليهم صلاةُ الجنازة عند دفنهم فإنه لا تُصلَّى عليهم عند نقلهم".