3 ظاهر جوية تؤثر بشدة على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد -
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.
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