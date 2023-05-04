وزير التعليم: مفيش ألغاز فى امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تستهدف قياس تمكن الطلاب من مخرجات التعلم بالمنهج فهو عبارة عن "عينة ممثلة لنواتج التعلم".





جاء هذا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، الأربعاء، بوزارة التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.

وطمأن الوزير بأنه سيتم مراعاة دقة صياغة الأسئلة، ووجود إجابة واحدة صحيحة بين البدائل لأسئلة الاختيار من متعدد: "بديل واحد بس هيكون الإجابة الصحيحة، وباقى الإجابات علمية لكنها ليست صحيحة بالمرة، فالسؤال عملية عقلية ومش هنجيب للطلاب ألغاز".

وفسر حجازى سبب عودة الأسئلة المثالية لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد تقيس قدرة الطالب على معرفة الإجابة الصحيحة من بين عدة بدائل خاطئة، أما الأسئلة المقالية فتستهدف قياس قدرة الطالب على إنتاج الإجابة بنفسه وهى مهارة مطلوبة وضرورية، مشيرا إلى أن الأسئلة المقالية لن تتعدى نسبة الـ15% بالامتحان.

ولفت إلى أن إجابة الأسئلة المقالية لا تتعدى الخطوتين وعلى الطلاب عدم تجاوز المساحة المخصصة للإجابة "لو زودت عن المساحة المخصصة أعرف إنك حدت عن الإجابة المطلوبة".

وأكد الوزير أن الوزارة لا تستهدف ضغط الطلاب أو إرهاقهم، لكنها فى ذات الوقت لابد أن تميز بينهم وتحدد مستوياتهم المختلفة : " أنا أب قبل ماأكون وزير، ومش عايز اتعب الطلاب بس لازم افرق بينهم، وماتقلقوش اللى ذاكر هياخد حقه".