نستعين بالـ«var» لمراقبة لجان الثانوية العامة لحظة بلحظة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة التربية والتعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022/2023، أن كل لجنة سيكون بها كاميرا للمراقبة يتابعها مسؤول عبر شاشة، لرصد كل حركة للمراقبين والطلاب بشكل لحظى.

وأوضح الوزير أن هذه الآلية تضمن ضبط أى مخالفة لحظة وقوعها لتطبيق الإجراءات القانونية، دون انتظار الإجراءات الروتينية لنقل الأخبار بين القنوات المسؤولة.

وأشار الوزير إلى استخدام العصا الإلكترونية قبل عقد اللجان الامتحانية، وأثناء انعقاد اللجنة، للكشف عن أية أجهزة إلكترونية مع الطلاب، دون إزعاجهم.

أكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة شكلت لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوى، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعى أو شغب سابقا.

هذا بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزارى رقم "34" لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم "205" لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.