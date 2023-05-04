رضا حجازى: لو أبلغ رئيس اللجنة بوجود غش سيتم مراجعة أوراق الطلبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 12:29 صباحاً - كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك خطة تأمين مشددة لنقل امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان السير الامتحانية.

وأشار وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفى للثانوية العامة ، أن هناك جهات كثيرة تشارك في عملية نقل صناديق أسئلة الامتحانات ، قائلا:" لا داعى للقلق، مشيرا إلى أن عدد الطلبة 20 طالبا بكل لجنة فرعية، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين المراقبين داخل اللجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم عمل تدوير للعمال داخل لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات كثيرة لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة وفى حالة ما إذا قام رئيس اللجنة بإبلاغ الوزارة بأن هناك غش سوف يتم مراجعة أوراق الطلاب فى التصحيح.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بسيطة، والامتحان لقياس نواتج التعلم، ومن ثم ستكون الأسئلة محكمة الصياغة، وسيكون بديلا واحدا فقط هو الصحيح، من بين البدائل الواردة على كل سؤال وباقى البدائل تكون علمية، موضحا أنه تم تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح، حيث تم تدريب 300 الف معلم على صياغة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، عبر كتيبات المفاهيم.

أضاف الوزير، أن التصحيح سيكون إلكترونيًا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الامتحانات مسحوبة من بنك الأسئلة، ولكن تم مراجعتها قبل عملية الطباعة بشكل دقيق جدا.

ولفت إلى أنه تم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.