لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تنشر فيديو توضيحى بشأن التعامل البابل شيت

جدة - نرمين السيد - أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الأربعاء؛ لإعلان تفاصيل امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، أنَّ الفيديو سيتاح على الموقع الرسمى للوزارة فى وقت قريب.

واستعرض الوزير فى هذا السياق نموذجا توضيحيا لورقة إجابة الطالب والذى يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدا أنه على الطالب أن يكتب بياناته فى الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

وأوضح، أنَّ ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثانى يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرا إلى أن الأسئلة المقالية فى النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية-الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما فى القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.