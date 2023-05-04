وزير التعليم يعلق على مطالبات تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - علق رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مطالبات أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، بشأن تعديل جدول امتحانات هذا العام 2022/2023، قائلا، إنه لا يمكن إجراء أى تعديل.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والتى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل. وأوضح الوزير، أن جدول الامتحانات المعلن ترتب عليه العديد من الإجراءات المتعلقة بمواعيد طباعة وتعبئة أوراق الأسئلة، وبالتالى لا مجال للتعديل الآن. وشهد جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام، فور إعلانه، بعض الاعتراضات من قبل طلاب الثانوية العامة، خاصة بالنسبة لجدول شعبة الرياضيات، مؤكدين أن امتحانات فروع الرياضات تتخلل الأيام الفارقة بين المواد الأخرى، أى أنهم يحصلون على مواد بينية أقل من نظرائهم فى شعبتى العلوم والشعبة الأدبية.

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