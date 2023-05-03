فى الشوط الأول.. محمد صلاح يسجل هدف تقدم ليفربول ضد فولهام .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 11:28 مساءً - تقدم نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على حساب نظيره فولهام بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد" من مؤجلات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف ليفربول الأول والوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 39 من عمر اللقاء بعدما حصل زميله داروين نونيز على ركلة جزاء سددها الفرعون في مرمى الخصم.

ويدخل نادي ليفربول مباراة اليوم بحثاً عن النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والوصول للمربع الذهبى لضمان المشاركة فى دورى أبطال أوروبا بالموسم الجديد، بعدما حقق فوزاً صعباً مساء الأحد الماضي على حساب توتنهام بنتيجة 4-3 والتي وضعت الريدز في المركز الخامس.

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 65 هدفاً وتلقي 42.

فيما يتواجد فولهام بالمركز العاشرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 14 مواجهة وتسجيل 45 هدفاً وتلقي مثلهم. ليفربول ضد فولهام

وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد فولهام في 70 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها الريدز الفوز في 41 لقاء والتعادل في 18 بينما انتصر المنافس في 18 مواجهة.

وسجل نادي ليفربول في 145 هدفاً مقابل 65 لصالح نادي فولهام، ويرتقي بيلي ليديل قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 13 هدفاً يليه روبي فاولر أسطورة الريدز السابق بواقع 8 أهداف.

فيما واجه محمد صلاح بشكل فردي نادي فولهام في 5 مباريات قبل مواجهة اليوم فاز في 2 وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة وحيدة وسجل 3 أهداف خلال مشاركاته.

واقترب الدولي المصري محمد صلاح من التقدم بقائمة اللاعبين التاريخيين في نادي ليفربول بعدما أصبح، صاحب المركز السادس فى قائمة هدافي ليفربول تاريخيا، برصيد 184 هدفا، متخطيا نجم الريدز السابق روبي فاولر برصيد 183 هدفا.

ويتصدر إيان راش، قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه برصيد 346 هدفا، ثم روجر هانت 285 هدفا، جوردون هودسون 241 هدفا، بيلي ليدلي 228 هدفا وستيفن جيرارد 186 هدفا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.