انعقاد الجولة الثانية عشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند

جدة - نرمين السيد - عقد السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، الجولة الثانية عشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند بمقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الوفد الهندى مساعد وزير الخارجية السفير أوصاف سعيد.





هذا، وتناولت المشاورات متابعة مخرجات رئيس الجمهورية إلى الهند فى يناير الماضى، كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار ما تم الاتفاق عليه من ترفيع مستوى العلاقات بين مصر والهند إلى الشراكة الاستراتيجية.

كذلك تم إبراز حرص الجانب المصرى على تدعيم أطر التعاون القائمة مع الهند، ودفع أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، لا سيما فى ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء بإنشاء وحدة الهند التى تعنى بمتابعة تذليل معوقات التعاون مع الجانب الهندى.

وتم الإعراب عن الاهتمام بتبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وصناعة السيارات، والتعليم والصحة، ومشروعات الطاقة المتجددة، وصناعات الغزل النسيج. وأكد السفير أيمن كامل على دعوة الجانب الهندى للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعداد مصر تخصيص منطقة صناعية للهند بما يتيح النفاذ إلى الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد ثمن الجانب الهندى التعاون مع مصر على المستوى الثنائى والإقليمى، مؤكدا على تقديره للتأييد المتبادل بالمحافل الدولية، ومعربا عن تطلعه إلى زيادة مجالات التعاون بما يتلائم مع قدرات الدولتين الصديقتين. واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لعقد الجولة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيرى الخارجية.