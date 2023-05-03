ممثلو الأحزاب بالحوار: فرصة ذهبية لتحديد أولويات العمل الوطنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية بالحوار الوطنى، تحت عنوان " استعداد الأحزاب للمشاركة فى الحوار الوطنى"، والتى أدارها المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان.

و قال حسام خولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الحزب سيطرح أفكاره ومقترحاته فى جميع محاور الحوار، مع الانفتاح على معرفة الافكار الاخرى المطروحة ومناقشتها، والاستعداد لتعديل الأفكار التى يقترحها الحزب بما يخدم صالح الدولة.

وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: " نحن دعاة حوار ونطمح من الحوار الوطنى أن يكون هناك توافق على حلول للمشكلات".

وأضاف عبد العال أن الحوار الوطنى دعا له الرئيس السيسى، ونأمل أن يفتح الطريق للدولة الحديثة التى نطمح إليها.

وأعرب عن أمله فى الوصول لبرنامج عمل وطنى يعالج كافة القضايا وقال: "نحن جزء من الجماعة الوطنية ونبحث عن حلول لكافة قضايا المجتمع للوصول إلى جمهورية جديدة ترضى كل الأطراف وفئات المجتمع".

بدوره، أكد مساعد رئيس حزب الوفد أيمن محسب أن مشاركة حزب الوفد فى الحوار الوطنى تأتى إيمانا من أن الحوار ضرورة للوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات التى تعانى منها مصر.

ووصف الحوار الوطنى بالفرصة الذهبية التى لابد من استغلالها بأن يطرح كل المشاركين أفكارهم والبعد عن التشكيك والتشكك، خاصة وأن الدعوة للحوار جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جهته.. قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل إن الحوار الوطنى يفتح باب أمل، ويلقى بالمسئولية علينا جميعا وهى وجود سياسة حقيقة تنتمى للمواطن ومستقبله، بالرغم من وجود العديد من الاختلافات.

وأضاف أننا متمسكون بالحوار لأن المواطن المصرى يستحق حياة أفضل، حيث أنه واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا المستقبل لا يمكن الوصول إليه إلا ببناء قواعد جديدة، وهذه القواعد لن تبنى إلا بتوافق وطنى وحوار مستفيض بين كافة الأطراف قائم على الحرية والعدل.

وأوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الحوار الوطنى حالة ضرورية للمجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه يسير فى خطوط منتظمة لحل كافة المشاكل والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية.

وأضاف الشهابى أن الحوار هدف أساسى لكافة الأحزاب، فشرط النشاط الحزبى أن يكون هناك حوار.

وأكد أن الحوار ليس رفاهية وليس مجالا لوضع شروط، وأن على الجميع تلبية الدعوة للحوار للوصول لمخرجات فى صالح الوطن، خاصة عندما تأتى الدعوة من الرئيس، ما يجعل الحوار ضرورة على كل الأحزاب المشاركة بها الحوار من أجل إقامة دولة مدنية حديثة.

وقال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن مصر تمر بلحظة فارقة تستوجب استغلال فرصة الحوار الوطنى لترتيب أولويات العمل الوطنى وفتح قنوات اتصال دائمة وفعالة فى العمل السياسى والحرص على بناء إطار سياسى صلب يتسم بقدر عالى من التواصل وتبادل المعلومات والخبرات.

وفى الختام أكد المشاركون على ضرورة تنشيط الاستثمار فى مصر وضرورة استبدال المنتجات المستوردة بسلع محلية، بالإضافة للإصلاحات الهيكلية بدمج عدد من الوزارات والإصلاح الإدارى والهيكلى لتقليل الإنفاق والوصول لخطة دعم للتنمية المستدامة لأجل الأجيال القادمة، وخلق وضع مستقر ومستدام فى المناخ السياسى للانتقال للجمهورية الجديدة.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، قد انطلقت اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلالها أن "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك فى الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، والإعلاميون وكتاب الرأى، إلى جانب فئات أخرى.