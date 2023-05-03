وزير التعليم يعلق على مطالب زيادة زمن الإجابة على فروع الرياضيات بالثانوية

جدة - نرمين السيد - علق رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مطالبات طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، بزيادة الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة فى كل فرع، قائلا: "هؤلاء الطلاب يحصلون على حقهم فى زمن الإجابة ولا داعى لزيادة الوقت".





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والتى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضح الوزير، أن مادة الرياضيات تتكون من فرعين أساسيين هما "الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية" كل منهما يؤدى الطلاب الامتحان فيه خلال يومين: "الرياضيات البحتة تنقسم إلى الجبر والهندسة الفراغية+ التفاضل والتكامل، أما الرياضيات التطبيقية فتنقسم إلى الاستاتيكا+ الديناميكا" أى 4 ايام امتحانات، ويخصص لكل امتحان ساعتين للإجابة.

وأضاف حجازى، أن فرع الرياضيات الواحد يؤديه الطالب على مدار يومين بإجمالى 4 ساعات إجابة، فى حين أن أى مادة أخرى يؤدى الطلاب الامتحان فيها خلال 3 ساعات فقط.

وأكد أن الهيئة المسؤولة عن وضع الامتحان تراعى تناسب زمن الإجابة مع عدد الأسئلة، وفى حالة الرياضيات، فيصل عدد الأسئلة فى كل مادة إلى 20 سؤالا بينهم سؤالان "مقال"، لافتا إلى أن واضعى الامتحان وضعوا فى اعتبارهم أن الوقت المخصص للإجابة على كل سؤال مقالى يقابل زمن الإجابة على سؤالى اختيار من متعدد.