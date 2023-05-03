جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والتى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.
وأوضح الوزير، أن مادة الرياضيات تتكون من فرعين أساسيين هما "الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية" كل منهما يؤدى الطلاب الامتحان فيه خلال يومين: "الرياضيات البحتة تنقسم إلى الجبر والهندسة الفراغية+ التفاضل والتكامل، أما الرياضيات التطبيقية فتنقسم إلى الاستاتيكا+ الديناميكا" أى 4 ايام امتحانات، ويخصص لكل امتحان ساعتين للإجابة.
وأضاف حجازى، أن فرع الرياضيات الواحد يؤديه الطالب على مدار يومين بإجمالى 4 ساعات إجابة، فى حين أن أى مادة أخرى يؤدى الطلاب الامتحان فيها خلال 3 ساعات فقط.
وأكد أن الهيئة المسؤولة عن وضع الامتحان تراعى تناسب زمن الإجابة مع عدد الأسئلة، وفى حالة الرياضيات، فيصل عدد الأسئلة فى كل مادة إلى 20 سؤالا بينهم سؤالان "مقال"، لافتا إلى أن واضعى الامتحان وضعوا فى اعتبارهم أن الوقت المخصص للإجابة على كل سؤال مقالى يقابل زمن الإجابة على سؤالى اختيار من متعدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يعلق على مطالب زيادة زمن الإجابة على فروع الرياضيات بالثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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