عاجل- ننشر أعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة بعد قرار تقليلها

جدة - نرمين السيد - أعلن رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة، بعد تعديلها تنفيذا لقرار تقليلها حتى يتسنى للطلاب مراجعة إجاباتهم.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، التى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل. وجاءت أعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 كالتالى: - اللغة العربية: 4 أسئلة مقالية ( 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد ب4 درجات) ، 51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" (32 سؤال بدرجة واحدة، 19 سؤالا بدرجتين)= 55 سؤالا. - اللغات الأجنبية الأولى: 3 أسئلة مقالية (سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات)، 34 سؤالا موضوعيا ( 26 سؤال بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين)= 37 سؤالا. - اللغات الأجنبية الثانية: سؤالى مقال (لكل سؤال 3 درجات)، 29 سؤالا موضوعيا ( 24 سؤال له درجة واحدة و5 أسئلة لها درجتين)=31 - المواد العلمية: سؤالى مقال (لكل سؤال درجتين)، و44 سؤالا موضوعيا (32 سؤال له درجة واحدة و12 سؤال بدرجتين)= 46 سؤالا. - المواد الأدبية: سؤالى مقال (لكل سؤال درجتين)، و44 سؤالا موضوعيا (32 سؤال له درجة واحدة و12 سؤال بدرجتين)= 46 سؤالا. -فروع الرياضيات: سؤالان مقال (لكل سؤال درجتين)، و18 سؤالا موضوعيا (10 أسئلة بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين) فى كل فرع من الفروع الأربعة= 20 سؤالا فى كل فرع.

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