مجدى البدوى: نضع آمالا كبيرة على الحوار الوطنى فى دعم حقوق العمال

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى مجدى البدوى أن الاتحاد يضع آمالا وطموحات كبيرة على الحوار الوطنى لتحقيق كل ما هو فى صالح عمال مصر.





وتوجه البدوى _ فى كلمته بجلسة للحوار الوطنى _ بالشكر باسم عمال مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته الكريمة لهذا الحوار الجامع لكافة الأطياف، للتوافق حول كافة التحديات التى تواجه الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن الدعم الذى أقره الرئيس السيسى خلال عيد العمال يؤكد مدى حرصه واهتمامه بأحوال عمال مصر، الذين يمثلون وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن نجاح الحوار فى مجال تخصصه "العمالى" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، والتى رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر"يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل.

وأشار إلى أن الاتحاد طرح رؤيته الخاصة لكافة التشريعات العمالية ومن بينها قانون العمل، معربا عن أمله فى أن يكون للحوار الوطنى دور فى إقرار هذا القانون، وأن يسهم فى إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالى والتدريب المهنى لوظائف المستقبل.

وشدد على أهمية دور الحوار فى استكمال ما قامت به الدولة لصالح العمالة غير المنتظمة، ووضع قواعد جديدة لضم هذه العمالة إلى الاقتصاد الرسمى.

وطالب فى ختام كلمته بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين فى القطاع العام.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، قد انطلقت اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.