أمين حزب "أبناء مصر": اختلاف الرأي مؤشر لقوة الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:30 مساءً - أكد الدكتور محمد والي أمين عام حزب أبناء مصر، أن الحوار الوطني فرصة تاريخية لجميع الأحزاب والقوى السياسية، مضيفًا أنه يُحسب للمؤتمر الوطني فتح المجال أمام الجميع للتحدث كما يشاء؛ على الهواء مباشرة، ودون أن تكون كلمات الحضور مُسجّلة.

وقال محمد والي، إنه لأول مرة يتاح للمواطن المصري المشاركة بشكل واضح في وضع السياسات العامة والدولة، معتبرًا أنه دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني فكرة عبقرية.

وشدد الدكتور محمد والي أمين عام حزب أبناء مصر، على أن الدولة تضع يدها في يد المواطن بكل حرية في اطار الدستور القانون والدستور.

وقال إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مقترحات الحوار الوطني بمثابة ضمانة وثقة لجدية الحوار،مضيفًا:"الموضوعات المطروحة في الحوار تهم المواطن، وقوة الرأي والرأي الآخر وتنوع الآراء مؤشر لقوة الحكومة والدولة ".