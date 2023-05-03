علي الدين هلال: مناقشات الحوار الوطني خلقت بيننا لغة عمل مشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن معه 5 لجان فرعية بالإضافة إلى المقرر المساعد مصطفى كامل السيد، ومعهم 10 أعضاء من خيرة المصريين الممثلين للأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان.

وأضاف “هلال” خلال الجلسة النقاشية بافتتاح الحوار الوطني، أنه في بداية الجلسات كان هناك أوقاتًا صعبة، ولم يكن هناك لغة للحديث وتدريجيًا توصلوا للغة مشتركة، لان الاختلاف في الأراء لا يفسد للوطن قضية، مؤكدًا أن الأهم من القضايا هو عمل دولة ديمقراطية مدنية حديثة.