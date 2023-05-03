وزير التعليم: هدفنا امتحانات ثانوية عامة عادلة وتحقق تكافؤ الفرص

جدة - نرمين السيد - قال رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تستهدف تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، موجها رسالة للطلاب، "اطمئنوا.. لو ذاكرتوا ربنا يوفقكم وهتاخدوا حقكم".





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، التى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل. وأضاف حجازى، أن الامتحان يتكون من 85 % أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد"، و15% بحد أقصى أسئلة مقالية. واختتم الوزير، أن ما أعلنته الوزارة فى بداية العام عن امتحانات الثانوية العامة، سيتم استكماله.

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