عشماوى: الارتقاء بالتعليم هدف استراتيجى يتفق مع طموحات القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة علاء عشماوى، اجتماعه الدورى بالجلسة رقم (224)، وذلك فى أول انعقاد للمجلس، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1360 لسنة 2023 بتوليه رئاسة الهيئة، خلفا للدكتورة يوهانسن عيد.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، اتخذ مجلس إدارة الهيئة عددا من قرارات الاعتماد لعدد من مؤسسات وبرامج التعليم العالى ومؤسسات التعليم قبل الجامعى.

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالى فقد تم اعتماد كلية واحدة، وعدد 16 برنامجا تعليميا، كما تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 2 كلية وثلاثة برامج تعليمية، فيما تقرر عدم اعتماد كلية واحدة.

وعلى مستوى مؤسسات التعليم قبل الجامعى التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم عدد 148 مدرسة، وفى الإطار نفسه تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 30 مدرسة، فيما تقرر عدم اعتماد أربع مدارس.

وصرح علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عقب ترأسه لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة فى أعقاب توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للهيئة، بأن الوصول بجودة التعليم لمستويات جديدة ترتقى بمكانة مصر وطموح القيادة السياسية، ووفقا لرؤية مصر 2030، سيظل هدفا استراتيجيا لعمل الهيئة.

وأكد عشماوى، أن رفع معدلات جودة التعليم سيتم من خلال العمل الجاد بهيئة الجودة على محاور عديدة منها تقيييم أنظمة التعليم والمناهج وفقا للمعايير الدولية، وطرح برامج التدريب والتأهيل للمدرسين والمراجعين، ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر.

كما أكد على أهمية التعاون الفعلى والبناء مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى وأيضا مع مؤسسة الأزهر الشريف.

واختتم عشماوى تصريحاته، أن الطريق الأمثل للارتقاء بكل جوانب التنمية فى مصر ينطلق مع قاطرة تعليم متطور ذات جودة عالية يهدف إلى بناء الإنسان، وهو ما نسعى لتحقيقه بكل الأساليب العلمية والمعايير الدولية المتعارف عليها فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تعزيز الدور الريادى للهيئة فى الارتقاء بجودة التعليم على المستويين الإقليمى والدولى.