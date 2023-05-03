أخبار مصرية

رئيس حزب العدل: امامنا ملفات عديدة في الحوار الوطني وهناك مشاركة سياسية كبيرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 08:24 مساءً - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن هناك العديد من الملفات تنتظر الحوار الوطني سواء في محور الاقتصاد او السياسية او فيما يتعلق بالمحور المجتمعي، مشيرا إلي أن هناك مشاركة سياسية كبيرة اليوم، وهو ما يعكس اهتمام القوي السياسية بالحوار الوطني.

 

 

واضاف عبدالمنعم في تصريحات خاصة، ان الملفات التي حددتها الامانة الفنية للحوارالوطني هامة، وتعكس ما يحدث في الشارع السياسي، وتهم المواطن، مؤكدا ان بداية الحوار الوطني خطوة مهمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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