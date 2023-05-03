العفو الرئاسي: بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 08:23 مساءً - أعلن محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، بدء تنفيذ اجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً.

وشملت القائمة: محمد إبراهيم عبد الله حمير وأحمد فتحي إسماعيل وأيمن محمد عبد المنعم وباهر محمود عبد العظيم.

وسبق أن محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال: “نطمئن الجميع أنه مع بداية الحوار الوطني نشهد روحا إيجابية فيما يتعلق بالقضية 173 المتعلقة بمنظمات حقوق الإنسان”.

وأكد عبدالعزيز، في تصريحات له، أن العمل مستمر على الإفراج عن مجموعات من الشباب في القضايا المتعلقة بالرأي أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر وقريبا سنشهد عددا متتاليا من هذه الإفراجات، ضمن عمل لجنة العفو الرئاسي.

وأعلن عبدالعزيز عن مشاركته وسط نخبة كبيرة من قادة الفكر والرأي والسياسة بمختلف التوجهات والآراء الفكرية والسياسية في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضاف أنه بعد جهد كبير بذل في المشاورات للاستقرار على المحاور وإدارة الحوار من قبل مجلس أمناء الحوار، وعدد كبير من اللقاءات الجماهيرية التي قام بها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مختلف المحافظات للاستماع لكافة الآراء من المواطنين الكرام، الآن حان وقت العمل من أجل صياغة هذه التوصيات وكافة الآراء في أجندة عمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة، نسأل الله التوفيق وأن ينير لنا طريق الإصلاح ما استطعنا.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق، ودعا السيد الرئيس إلى بذل الجهود لإنجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لإنجاحه وتقديم كافة سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجهًا بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد الرئيس أن مصر هي الغاية والوسيلة دائمًا التي تجمعنا على حبها دائمًا.