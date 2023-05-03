المدارس الرسمية الدولية.. بدء المقابلات للطلاب المتقدمين الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ووجهت المدارس أولياء أمور الطلاب المتقدمين متابعة البريد الإلكترونى المسجل بالنموذج الإلكترونى الخاص بطلب الالتحاق.

المستندات المطلوبة

وحددت إدارة المدارس المستندات التالية لإحضارها فى اليوم المحدد لمقابلة الطالب:

- عدد 1 صورة شخصية حديثة للطفل.

- صورة شهادة الميلاد للطفل والأصل للإطلاع فقط.

- أصل أو صورة معتمدة من المؤهل مالم يكن المؤهل مذكور ببطاقة الرقم القومى.

- صورة البطاقة الشخصية للأب والأم والإطلاع على الأصل.

- يتم طباعة النموذج الذى سيتم إرفاقه بالبريد الإلكترونى وملء اليبانات الموجودة بداخله بدقة والتوقيع أسفل كل ورقة من النموذج من قبل ولى الأمر.

- يتم وضع جميع جميع المستندات المطلوبة فى حافظة بلاستيك (شفاف) وكتابة الاسم على ملصق يوضع على الحافظة.

المدارس الرسمية الدولية

وأطلقت وزارة التربية والتعليم تجربة المدارس المصرية الدولية الحكومية فى عام 2014، وبدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر؛ تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.

ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.

واستحدثت وزارة التربية والتعليم هذه المدارس لخدمة الطلاب من الطبقة المتوسطة، الذين يرغب أولياء أمورهم فى حصولهم على خدمة تعليمية بمعايير دولية وأيضا مصروفات مخفضة.

ويبدأ التقديم للمدارس الحكومية الدولية من سن 4 سنوات للالتحاق بالسنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال.

المدارس الرسمية الدولية

وتنقسم المدارس الرسمية الدولية إلى: مدارس تمنح شهادات البكالوريا الدولية IB، وأخرى تمنح شهادات الثانوية البريطانية IG، وهى كالتالى:

المدارس التى تمنح شهادة الـIB

المدرسة المصرية الدولية فى الشيخ زايد.

المدرسة المصرية الدولية فى المعراج.

المدرسة المصرية الدولية فى التجمع الخامس.

المدارس التى تمنح شهادة الـIG

المدرسة المصرية الدولية فى الشروق

المدرسة المصرية الدولية فى العبور

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد 1

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد 2

المدرسة المصرية الدولية فى طنطا

المدرسة المصرية الدولية فى المنصورة

المدرسة المصرية الدولية فى الإسكندرية

المدرسة المصرية الدولية فى دمياط

المدرسة المصرية الدولية فى زهراء مدينة نصر

المدرسة المصرية الدولية فى مصطفى النحاس

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 1

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 2

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 3

المدرسة المصرية الدولية فى العاشر من رمضان

المدرسة المصرية الدولية فى كفر الشيخ

بالإضافة إلى المدرسة المصرية الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة الجارى تشغيلها.