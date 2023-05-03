رئيس حزب التجمع: الحوار الوطنى كتب مصداقيته بدعوة الرئيس السيسى له

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 07:27 مساءً - أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة إلى الحوار الوطني تجاوز الأحلام، موضحا أن الحوار الوطني يضم كل مكونات المجتمع وبالتالي كل فرد في مصر نقابي سياسي اجتماعي له حقوق في المشاركة بالحوار والحوار.

وأضاف سيد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني كتب مصداقيته بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني والجدية، مؤكدا أن الكل جاد في انجاح الحوار ولا يوجد فرصة للفشل.

وأضح سيد عبد العال، أن الغرض من الحوار الوطني ليس معالجة أزمة بعينها ولكن بناء وطن، قائلا: "احنا بنبي وطن وجمهورية جديدة ونحضر مصر لاستحقاق دستوري دولة مدنية حديثة ومحتاجين رؤية مدنية ثقافية حديثة"، لافتا إلى أن الحوار سيعالج القضايا المباشرة للأزمة الاقتصادية ويتقدم فيها اقتراحات قد ترى الحكومة فيها حل مناسب.