حسام بدراوى: الحوار الوطنى "سياسى" من الدرجة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 06:30 مساءً - قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى، هو حوار سياسى من الدرجة الأولى.

وأضاف بدراوى خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: "لا بد لنجاح أى حوار من الاتفاق على محددات سابقة له، ووضع إطار نتحدث من خلاله، وهو ما أخذ وقتا من مجلس أمناء الحوار في الإعداد ووجودنا هنا يمثل اتفاقا على أغلبها، نشكرهم ونهنئهم بذلك".

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصرى على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.