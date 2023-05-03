حسام بدراوي: قواتنا المسلحة لها الحق في أن نحييها ونؤيدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 06:30 مساءً - قال الدكتور حسام بدراوي،فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، أن قواتنا المسلحة لها الحق في أن نحييها ونؤيدها وعلينا الحفاظ على دورها في حماية مصر.

وأضاف بدراوي أ، "بلادنا تحتاج إلى حكم قوى بحيث لا يؤدى إلى الفوضى".

وانطلقت اليوم فعاليات الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل 2022، تحت شعار "مساحات مشتركة"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.