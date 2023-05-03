ضياء رشوان: لا يوجد فرد واحد داخل التيارات السياسية أعلن رفضه للحوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 06:29 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة أو تيار شبابي لم يشارك في الحوار الوطني.

وأضاف “رشوان”، خلال كلمته في أولى جلسات الحوار الوطني، أنه لا يوجد فرد واحد داخل التيارات السياسية أعلن رفضه للحوار، ولكن هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار، أما الكيانات السياسية والنقابية والمهنية جميعها يوافق على الحوار الوطني.

ولفت إلى أن كل القضايا مطروحة أمام الحوار الوطني ولكن بأوزان مختلفة، منوها أن قضايا بناء الدولة الديمقراطية الحديثة جميعها مطروحة للنقاش.