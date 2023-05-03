”مدبولى” يستعرض مع نائب رئيس ”أباتشى” العالمية استثمارات الشركة فى مصر وخططها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 06:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ديفيد تشي، نائب رئيس شركة أباتشي العالمية، مدير أباتشي مصر، لاستعراض استثمارات شركة أباتشي في مصر وخططها المستقبلية.

وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل قليل، خلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون بين مصر وشركة أباتشي العالمية على مدار السنوات الماضية، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات وأعمال الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الطاقة.

من جانبه، أكد نائب رئيس أباتشي العالمية اعتزاز الشركة بأعمالها في مصر، وإسهاماتها في زيادة حجم الطاقات الإنتاجية لمصر من البترول، مضيفًا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يقرب من 26 عامًا، بحجم استثمارات يفوق العشرين مليار دولار، منها 2 مليار استثمارات جديدة فى العامين الأخيرين.

وأثنى "تشي" على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول في تسهيل عمل الشركة، مؤكدًا حرص أباتشي العالمية على تعزيز تواجدها في السوق المصرية وتعزيز شراكتها مع وزارة البترول.

وخلال المقابلة، أشاد وزير البترول بالنتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمي التي تقوم بها الشركة، والتي أظهرت إمكانات بترولية واعدة.

وأكد الملا أن التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها شركة أباتشي ستفتح آفاقًا أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل، مجددًا التأكيد على حرص وزارة البترول على تسهيل وتيسير كل أعمال الشركة في مصر.