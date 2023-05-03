«تعليم القاهرة» تستعد لامتحانات نهاية العام.. تعليمات مشددة لضبط المنظومة

جدة - نرمين السيد - وجاءت تعليمات مدير المديرية من أجل امتحانات منضبطة كالتالى:

أولا: الشهادة الإعدادية

- إعلان جداول الامتحانات فى مكان ظاهر لجميع الطلاب بالمدرسة.

- التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية؛ لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

- الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير درجات وصدر النتائج، مع مراعاة السرية التابة خلال عملية الرصد وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب، حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش.

- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية، وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان.

- التنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى.

- سرية أعمال الامتحانات مسؤولية المدير العام والوكيل.

- عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهى المواد؛ للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة الى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف للقاهرة.

- التعاون مع الموجهين لمواجهة أية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات أعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فورى.

- التاكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة ووفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أداوان وغيره وتسهيل مهمتهم.

- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها ومتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى الميدرية أولا بأول، والانتهاء من أعمال التقدير فى الموعد المفق عليه.

- موافاة غرفة العمليات بالمديرية بالغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة.

- مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الإعدادية.

- الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو أى وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.

- تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023 والتجمع فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.

- التنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها.

- يتم موافاة إدارة شؤون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة المنعقدة بالمستشفيات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

الموجه هو المسئول عن تسليم الإمتحانات، أما الطباعة فهى مسئولية لجان الطبع.

ثانيا: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

- التنبيه المشدد بالالتزام بمواعيد عقد الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى، والتى تنطلق يوم السبت الموافق 6/5/2023 وعدم عقد أية امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يعد الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى هو الامحان الأصلى، إذ يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجى بالمدرسة، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- بالنسبة لطلاب الدمج، تعقد لهم امتحانات ورقية طبقا للمواصفات النفية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

رابعا: الثانوية العامة

- التأكد من توافر ديسكات مناسبة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحان.

- إجراء حصر شامل مع كل مدير عام إدارة تعليمية لمعرفة أماكن الاستراحات المجهزة وتوفير المتطلبات الناقصة لديهم.

ثالثا: صفوف النقل

- مراعاة التصحيح بدقة بالنسة لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى.